Endlich meldet sich Nathalie Bleicher-Woth (24) wieder bei ihren Fans! Vor wenigen Wochen wurde offiziell bekannt, dass die Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin der Serie den Rücken gekehrt hat. Die letzte Folge mit der Kim-Darstellerin wurde bereits ausgestrahlt. Kurz darauf schien die Influencerin, die ihren Followern eigentlich regelmäßig Updates via Social Media gibt, wie vom Erdboden verschluckt. Im Netz herrschte absolute Funkstille. Jetzt ist Nathalie zurück, hat aber beunruhigende Neuigkeiten.

"Es ist sehr viel passiert, sehr viel Privates passiert. Es ist schwer: Sachen, die ich nicht sagen kann, die mich unfassbar mitgenommen haben. Als meine Mama gestorben ist, dachte ich, ich könnte nicht mehr tiefer fallen – aber das, was die letzten Wochen passiert ist...", erzählt die Wormserin in ihrer Instagram-Story. Über die genauen Gründe will, kann und darf Nathalie angeblich nicht reden. Weil sie es nicht geschafft habe, die glückliche Fassade aufrecht zu halten, habe sie sich auch nicht bei den Fans gemeldet.

Trotz aller Probleme hätten die lieben Kommentare ihrer Netz-Gemeinde die 24-Jährige aufgemuntert. Sie möchte sich in Zukunft auch nicht mehr von den Geschehnissen unterkriegen lassen. "Ich versuche jetzt einfach, weiterzumachen", sagt sie und teilt daraufhin direkt einige Einblicke aus ihrem Alltag.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Laiendarstellerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Reality-Darstellerin

