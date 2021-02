Dieses Doppeldate würde Laura Maria wohl am liebsten direkt wieder vergessen. Bei Are You The One? hatte sich die Love Island-Beauty in Single-Mann Marcel verguckt. Der betitelte sie zwar zunächst als absolute Nummer eins, war danach aber lieber mit der dunkelhaarigen Leonie zugange. Bei einem Rendezvous, das die beiden mit Laura und Dominik verbringen mussten, begrapschte Marcel sogar ziemlich demonstrativ Leos Brüste.

Die beiden Pärchen durften sich vor traumhafter Kulisse gegenseitig massieren. Während Leonie es noch vergleichbar jugendfrei hielt und sich vor allem dem Rücken und Po des Berliners widmete, ließ der beim Rollentausch nichts anbrennen. Als er die 25-Jährige mit Öl verwöhnte, fummelte er vor allem an ihren Brüsten herum. Direkt neben seiner ehemaligen Flirtpartnerin küsste und knetete er Leos Oberweite. Für Laura einfach unglaublich: "Ich finde es nur supereklig, wie Marcel Leonie da angrapscht, ableckt und sie sich das auch noch gefallen lässt. Ich falle wirklich vom Glauben ab, ich finde es echt krank", erklärte die Blondine danach.

Leo und Marcel fanden hingegen nichts verwerflich an ihrem aufgeheiztem Verhalten: "Also für mich war es angenehm. Ich weiß auch, dass er seinen Spaß hatte. Ist doch alles gut so!", hielt die Personal Trainerin im Interview fest und bedankte sich bei dem selbst ernannten Macho für die heiße Knet-Behandlung.

