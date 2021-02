Liebe und Beruf vereinen – Pascal Zadow (23) und Luise-Isabella Matejczyk zeigen, wie es geht! Im vergangenen Frühjahr gingen die Köln 50667-Darsteller mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Trotz eines Altersunterschieds von acht Jahren sind sie auch fast ein Jahr später noch glücklich miteinander. Doch das Paar steht noch vor einer weiteren Herausforderung: Sowohl Lou als auch Pascal spielen nach wie vor bei "Köln 50667" mit. Promiflash verrieten sie, wie wichtig es daher ist, Privates und Berufliches zu differenzieren.

"Wenn wir gerade auf der Arbeit sind, steht der Job im Vordergrund", erklärte Pascal. Der 23-Jährige gab aber zu: "Es geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei, wenn wir [in der Serie] mit anderen so tun, als wären wir verliebt. Da hilft es aber, dass wir oft und viel miteinander reden." Auch Lou bestätigte, dass es nicht immer leicht sei, Beruf und Liebe zu vereinen. "Aber wir halten uns immer vor Augen, was wir füreinander empfinden. Unsere Vertrauensbasis ist unglaublich groß und deswegen machen wir uns da keine Sorgen", betonte die 30-Jährige gegenüber Promiflash.

Für die beiden Schauspieler hat es aber auch seine schönen Seiten, täglich miteinander zu arbeiten. "Die Vorteile sind, dass wir uns viel unterstützen und ich noch sehr viel von Lou lernen kann", erklärte Pascal. Außerdem könne man seine Leidenschaft teilen und man habe Verständnis für den anderen, fügte die Lea-Darstellerin hinzu.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

