Darauf haben Vanessa Tamkans (23) Fans schon sehnsüchtig gewartet! Gestern verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überglücklich: Ihr gemeinsamer Sohn mit ihrem Mann Roman ist endlich auf der Welt! Zu diesem Anlass veröffentlichte die Influencerin ein emotionales Video, in dem man sie und ihr Baby Carlo kurz nach der Geburt weinen hört – die frischgebackene Mama weint hier natürlich vor lauter Glück. In einem neuen Clip zeigt Vanessa ihren Fans nun zum ersten Mal ihren kleinen Sohn!

Vor wenigen Stunden meldete die 23-Jährige sich mit einem kleinen Video-Update in ihrer Instagram-Story, das sie mit den Worten "Meine Welt ist perfekt" betitelte: Vanessa liegt hier mit ihrem geliebten Hündchen Charly und ihrem Neugeborenen im Bett – kurz bekommt man sogar Carlos Köpfchen und ein Händchen zu sehen! Sein Gesicht zeigt Vanessa wohl ganz bewusst nicht.

Mit vollem Namen heißt der kleine Mann übrigens Carlo Cem Tamkan. Wie eine Promiflash-Umfrage (Stand 20. Februar, 17 Uhr) gezeigt hat, ist der Name nicht so ganz der Fall der Leser: So hätten rund 74 Prozent einen anderen gewählt. Aber am Ende muss der Name natürlich nur Mama Vanessa und Papa Roman gefallen – und dem kleinen Carlo selbst.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkans Sohn Carlo

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im November 2020

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

