Für gewöhnlich lässt Stacey Solomon (31) ihre Social-Media-Follower gerne an ihrem Leben teilhaben. Ob Kuschelfotos mit ihrem Verlobten Joe Swash oder süße Bilder von der Familienzeit mit ihren drei Kindern – die ehemalige The X-Factor-Teilnehmerin gewährt stets private Einblicke. Das soll sich nun allerdings ändern. Sie kehrt den sozialen Medien für ein paar Tage den Rücken, um sich eine Auszeit zu nehmen.

In ihrer Instagram-Story verkündete die 31-Jährige nicht nur ihre Entscheidung, sondern lieferte auch einen Grund für ihr Social-Media-Detox. "Da draußen wird es immer gemeine Menschen geben. Die einen sind es ganz offensichtlich, andere tarnen sich als Freunde", schrieb sie in ihrem Post. "Schützt euer Herz vor ihnen und lasst euch nicht unterkriegen", sprach die Sängerin ihren Followern Mut zu. Sie selbst verbanne ihr Smartphone nun für einige Tage in den Schrank.

Womöglich haben ihre Worte und ihre Entscheidung auch mit den beleidigenden Kommentaren auf dem Profil der TV-Bekanntheit zu tun. Erst kurz zuvor war sie von einem anonymen Nutzer aufgrund ihres Aussehens wüst beschimpft worden. Dem hatte Stacey allerdings mit einem gut gelaunten Lip-Sync-Video zum Song "I Am What I Am" getrotzt.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

Getty Images Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

