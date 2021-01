Stacey Solomon (31) ist frisch verlobt und schmiedet schon Pläne für ihren Gang vor den Altar! Vor knapp zwei Wochen hatte ihr Partner Joe Swash ihr einen Heiratsantrag gemacht – und zwar in filmreifer Form. Beim Anblick der romantischen Kulisse und des funkelnden Rings brach die ehemalige X Factor-Kandidatin direkt in Tränen aus. Keine Frage, Stacey will ihren Joe unbedingt heiraten – und das wohl auch schon ganz bald.

Sieht ganz so aus, als könne es die britische Sängerin kaum mehr erwarten, unter die Haube zu kommen. In ihrer Instagram-Story postete sie anlässlich der Verlobung nun noch einmal die gemeinsame Lovestory mit ihrem Zukünftigen. Der letzte Punkt "Wir werden heiraten" ist natürlich noch nicht abgehakt. Aber das wollen die zwei laut der Liste 2021 in Angriff nehmen. Ein genaues Datum verriet Stacey allerdings nicht.

Schon 2019 vermuteten einige Fans, dass die dreifache Mutter und ihr Partner heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Auf einem Familienfoto entdeckten Staceys Follower nämlich einen verdächtigen Ring an ihrem Finger. Die Musikerin klärte aber schnell auf: Joe und sie sind noch nicht Mann und Frau.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Verlobten Joe, Dezember 2020

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash im Oktober 2019

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon und Zachary, Leighton und Rex

