Süße Nachrichten von den Tamkans! Nachdem es die Fans schon vermutet hatten, machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Vanessa Tamkan (23) jetzt offiziell, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihr Söhnchen Carlo Cem hat bereits am 18. Februar das Licht der Welt erblickt. Sie und ihr Mann Roman könnten wohl kaum glücklicher sein. Zu den Babynews äußern sich im Netz auch schon die ersten Gratulanten – und darunter sind vor allem einige Ex-GNTM-Girls auszumachen.

Nur wenige Minuten, nachdem Vanessa via Instagram die Geburt des Kleinen bestätigt hatte, regnete es bereits Glückwünsche für die frischgebackenen Eltern. Vorne mit dabei: Fiona Erdmann (32), Fata Hasanović (26), Anna Wilken (24) und Trixi Giese (21). "Oh, wie schön! Gänsehaut und Tränen in den Augen. Herzlichen Glückwunsch Vanessa und Roman. Jetzt beginnt die wundervollste Zeit in eurem Leben. Herzlich willkommen auf der Welt, kleiner Carlo Cem", meldete sich beispielsweise Fiona zu Wort. Anna betonte vor allem, wie stark das Model gewesen sei. "Gänsehaut. Du warst so tapfer", schrieb sie.

Mittlerweile hat sich die 23-Jährige auch in ihrer Story mit emotionalen Worten gemeldet: "Tausend umschriebene Worte, aber doch...ich finde nicht die richtigen, um dir zu sagen, was du für mich bist und wie du meine Welt mit diesem Moment verändert hast." Dazu teilt die Beauty ein virtuelles Herzchen für ihren Spross.

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Sohn

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan

