Jessica Simpsons Tochter sieht aus, als wäre sie einem Comic entsprungen! Die "These Boots Are Made for Walkin'"-Interpretin ist stolze dreifache Mutter und dürfte mit ihren Kids Maxwell Drew (8), Ace Knute (7) und Birdie Mae (1) alle Hände voll zu tun haben. Ihr Sohn unterstützt seine Mutter aber offenbar, wo er kann, und frisierte deshalb nun an ihrer Stelle seine kleine Schwester – und das Ergebnis kann sich sehen lassen...

Auf einem neuen Instagram-Foto posiert Birdie jetzt mit einem Pferdeschwanz. Ihr langer Zopf fällt ihr allerdings nicht wie üblich den Rücken herab – sondern ragt wie eine Antenne in die Luft! "Das passiert, wenn dein Bruder dir die Haare macht", erklärt Jessica die schräge Frisur in einem Kommentar zu dem Post.

Der außergewöhnliche Look der Einjährigen kommt bei den Followern ihrer Mutter allerdings ziemlich gut an: "Oh mein Gott, sie ist einfach wunderhübsch!", schreibt ein Fan beispielsweise – und auch ein anderer schwärmt: "Sie ist einfach so süß!"

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Tochter Birdie Mae

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Tochter Birdie Mae

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de