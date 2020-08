Na, wer hat diesen süßen Knirps schon erkannt? Ihre Mutter ist ein echtes Multitalent: Die US-Amerikanerin ist nicht nur Schauspielerin und Designerin, sondern auch eine weltbekannte Sängerin. Mit ihren Hits wie "I Wanna Love You Forever" und auch "With You" sang sie sich in die Herzen von Millionen Fans. Außerdem läuft es auch in ihrem Privatleben so richtig rund: Zusammen mit ihrem Mann Eric Johnson (40) hat sie drei gemeinsame Kinder. Und, ist euch schon ein Licht aufgegangen? Genau: Das ist Birdie Mae Johnson (1), die kleine Tochter von Jessica Simpson (40)!

Auf diesem zuckersüßen Foto, dass Jessica jetzt auf Instagram teilte, posiert die kleine Birdie lächelnd vor einem Tiergehege. "Birdie liebt es, ihren tierischen Freund, ein Schwein namens Kevin Bacon, jeden Nachmittag in der Nachbarschaft zu besuchen", erklärte die 40-Jährige die Hintergründe der Momentaufnahme. Bei diesem Ausflug fällt auf: Die Einjährige ist schon jetzt genauso modebewusst, wie ihre berühmte Mutter. Sie trägt ein besonders niedliches, sommerliches Kleid mit bunten Blumen und dazu Sandalen mit Leo-Print.

Bei diesem goldigen Schnappschuss kam die Netz-Community gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: Die Follower überhäuften ihr Idol mit Herz-Emojis und zahlreichen Komplimenten. "Sie ist schon so groß geworden!", "Sie ist so süß! Ich liebe ihr Kleidchen!" oder auch "Wow, so ein hübsches Kind", ließen Jessicas Fans in der Kommentarspalte verlauten.

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson mit Eric Johnson und ihren Kindern Ace und Maxwell im November 2014

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpon und ihre Tochter Birdie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de