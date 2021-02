Auf seiner Ranch in Oklahoma stellte Blake Shelton (44) seiner Freundin Gwen Stefani (51) die Frage aller Fragen. Seit Oktober sind die beiden Musiker nun verlobt, und die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. So ließ Gwen erst kürzlich die Ehe mit ihrem Ex Gavin Rossdale (55) annullieren. Blake träumt derweil davon, dass Kumpel Adam Levine (41) mit seiner Band Maroon 5 der Hochzeitsgesellschaft einheizen wird. Außerdem nahm er sich vor, bis zur Trauung fünf Kilogramm abzunehmen. In einem Interview verriet der Countrysänger nun, wie es um seine Diät und die Planung für die Feierlichkeiten steht.

In The Ride with Kimo & Heather auf dem Radiosender KFROG gestand Blake, dass er mit dem Abnehmen noch gar nicht angefangen habe. "Aber natürlich möchte ich", erklärte der 44-Jährige, fügte dann jedoch hinzu: "Das Gute ist, dass wir noch keinen Hochzeitstermin festgelegt haben – ich muss also noch nicht anfangen." Bis er sein Versprechen einlösen muss, wolle er keine Zeit mit einer Diät verschwenden. "Ich lasse alles bis zum Ende an mir dran", witzelte Blake.

In dem Interview kam der "Sexiest Man Alive" von 2017 auch auf seine Rolle als Stiefvater für Gwens Söhne zu sprechen: "Es gibt definitiv nichts, was daran leicht ist. Ich weiß nicht, ob es genauso schwierig, schwieriger oder weniger schwierig ist, wie wenn man wirklich ein biologischer Elternteil ist. Ich habe selbst einen Stiefvater, und der ist einer meiner Helden!" Er nehme die Aufgabe sehr ernst und könne sich nicht mehr vorstellen, ohne die Kinder zu leben.

Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammys in L.A. im Januar 2020

Blake Shelton bei einem Konzert in Nashville im Februar 2020

