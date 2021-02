Jessica Ginkel (40) macht Daniel Fehlow (46) eine seltene Liebeserklärung! Obwohl die beiden GZSZ-Stars schon seit 2012 als Paar durchs Leben gehen, ist über ihr gemeinsames Privatleben nicht viel bekannt: Sowohl ihre Beziehung als auch ihre beiden gemeinsamen Kinder halten die Schauspieler weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch anlässlich von Daniels 46. Geburtstag heute machte Jessica nun eine Ausnahme und widmete ihrem Liebsten emotionale Zeilen im Netz.

Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige jetzt ein hübsches Throwback-Foto von sich und ihrem Partner. Jessica und Daniel stehen hier während eines Sonnenuntergangs am Meer – ihre Gesichter sind zwar nicht zu erkennen, aber man sieht, wie sie sich umarmen. Dazu schrieb die Caro-Darstellerin diese süßen Worte: "Egal ob am Strand, in unserem Gartenhäuschen oder irgendwo sonst auf dieser Welt... Mit dir macht alles viel mehr Spaß. Happy Birthday!"

Auch Daniel meldete sich bereits zu seinem Geburtstag zu Wort und verriet: Er hat den Tag mit seiner Familie draußen in der Sonne verbracht. "Dass ihr mir so viel Sonne im Februar geschenkt habt, wäre doch nicht nötig gewesen – obwohl eigentlich doch", witzelte er auf seinem Instagram-Kanal. In den Kommentaren gratulierten bereits zahlreiche Follower, unter ihnen auch TV-Kollegin Susan Sideropoulos (40).

Instagram / jessicaginkel Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler

Instagram / daniel_fehlow Daniel Fehlow an seinem 46. Geburtstag

