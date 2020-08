Was für ein süßes Geständnis von Iris Mareike Steen (28). Die Schauspielerin dürfte dem deutschen TV-Publikum vor allem aus GZSZ bekannt vorkommen. In der beliebten RTL-Daily spielt sie seit Ende 2010 die Rolle der Lilly Seefeld. Nun hat die gebürtige Hamburgerin verraten, dass sie in ihrer Jugend von einem ihrer jetzigen Co-Stars schwärmte. Es handelt sich dabei um niemand anderen als Daniel Fehlow (45) alias Leon. Wie die Seriendarstellerin enthüllt, besaß sie sogar ein Poster von ihrem Schwarm!

In einer Episode von GZSZ - der offizielle Podcast plaudert Iris aus, dass sie in ihrer Teeniezeit ganz viele Poster an den Wänden hangen hatte. "Mein ganzes Zimmer war voll von Green Day, der Bloodhound Gang und Johnny Depp (57). Super Kombi oder?", scherzt sie. Allerdings fehlt in dieser Auflistung noch ein ganz bestimmtes Promi-Porträtbild. "Okay, jetzt kommt's: Das ist jetzt crazy. Ich hatte einen Starschnitt von Daniel Fehlow. Das ist jetzt das Outing", beichtet die 28-Jährige.

Fast ein wenig verlegen berichtet Iris außerdem: Sie gestand Daniel schon, dass er einmal ihre Wand schmückte. "Da war ich bestimmt schon zwei Jahre da, und dann habe ich ihm gesagt: 'Du? Übrigens lustige Geschichte'", erinnert sich die Wahlberlinerin. Wie sie verrät, fand er die Beichte auch amüsant.

Getty Images Daniel Fehlow bei der "White House Down"-Premiere in Berlin 2013

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Januar 2020

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Spreewald im August 2020

