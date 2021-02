Bei diesem Anblick wird wohl nicht nur die Herdplatte heiß! Heute Abend tritt der Kölner Sternekoch Daniel Gottschlich gegen TV-Koch Tim Mälzer (50) bei Kitchen Impossible an. War der smarte Küchengegner vielen Zuschauer vorher offenbar noch kein Begriff, können sie nun aber nicht genug von ihm bekommen – allen voran die Damen: Wegen seiner coolen Art, dem lässigen Look und natürlich auch seinem Talent mit dem Kochlöffel fliegen dem 38-Jährigen im Netz die Herzen gerade nur so zu!

Wie Daniel in der aktuellen Folge schnippelt, püriert, brät und gart, scheint den einen oder anderen "Kitchen Impossible"-Fan gerade richtig ins Schwitzen zu bringen. Auf Twitter fasste nicht nur eine begeisterte Userin ihre Schwärmerei für den Tattoo-Hottie in Worte: "Dieser Daniel Gottschlich. Hach, ist der süß" oder "Das sieht schon ganz geil aus, wie der Daniel da performt", schrieben nur zwei Zuschauerinnen.

Doch nicht nur sein Look und Händchen für kulinarische Köstlichkeiten wird am Abend zum absoluten Panty-Dropper. Denn Daniel hat auch noch ein verdammt gutes Taktgefühl! Schon bei seiner Vorstellung zeigte sich der Koch am Schlagzeug – neben seinem Job als Restaurant-Chef spielt er nämlich auch noch in einer Band. Für eine Dame ist das sogar so ein großer Pluspunkt, dass sie sich direkt einen Antrag von ihm wünscht: "Leute, wer von euch hat die Handynummer von Daniel Gottschlich und gibt sie mir? Ihr dürft dann auch zu unserer Hochzeit kommen!"

TVNOW / Frank W. Hempel Tim Mälzer mit Daniel Gottschlich

TVNOW / Endemol Shine Daniel Gottschlich für "Kitchen Impossible" in Blankenburg im Harz

Instagram / daniel_gottschlich_chef Daniel Gottschlich, Sternekoch aus Köln

