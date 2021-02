Bei Justin Bieber (26) dreht sich derzeit alles rund um die Musik. Mit Hochdruck arbeitet der Kanadier an seinem neuen Album. In den sozialen Medien veröffentlichte der Sänger zuletzt so viele Schnappschüsse aus dem Studio, dass man schon ein bisschen scrollen muss, um ein gemeinsames Bild mit Ehefrau Hailey (24) zu finden. Fans des Popstars wiederum dürfen sich nicht nur auf neue Tracks aus dem Hause Bieber, sondern auch auf baldige Auftritte ihres Lieblings freuen: Bereits im März steht ein Besuch bei den Kids' Choice Awards in Justins Terminkalender.

Der 26-Jährige kehrt damit gewissermaßen zu seinen Anfängen zurück. "Die Kids' Choice Awards waren meine erste Awards-Show. Mit neuer Musik zurückzukehren, schließt den Kreis", erklärte Justin gegenüber dem Magazin People. Klingt fast so, als dürften sich die Zuschauer auf ein oder zwei noch unbekannte Songs gefasst machen. Der "Changes"-Interpret schaut allerdings nicht nur für eine musikalische Performance vorbei. Justin wurde gleich fünfmal nominiert, allein in der Kategorie "Beliebteste musikalische Kollaboration" ist er dreimal zu finden.

Ursprünglich sollte der Musiker schon im letzten Jahr mit seinem Hit "Intentions" auftreten. Da die Show aufgrund der andauernden Gesundheitskrise jedoch verschoben werden musste, konnte Justin nicht wie geplant dabei sein. Das holt er nun nach.

Getty Images Sänger Justin Bieber performt in Los Angeles

Getty Images Justin Bieber in New York im Februar 2020

Getty Images Justin Bieber, Sänger

