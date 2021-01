Was wäre Justin Bieber (26) nur ohne seine Hailey (24)? Seit es im zweiten Versuch endlich mit ihr geklappt hat, macht der Kanadier keinen Hehl daraus, welch bedeutsame Rolle das Model in seinem Leben spielt. 2018 traten die beiden vor den Traualtar, längst ist von zukünftigen Kindern die Rede. Neben seiner Frau hat Justin allerdings noch eine weitere mentale Stütze: seinen Glauben. Wie wichtig diese beiden Faktoren ihm wirklich sind, machte der Sänger nun in einem neuen Post deutlich.

"Ich bin so dankbar für all die Gaben, die Gott mir gegeben hat und hoffe, in alles hineinzuwachsen, das er mir in allen Bereichen meines Lebens zur Verfügung stellt. An allererster Stelle die Beziehung zu meiner unglaublichen Frau Hailey", schrieb der "Changes"-Interpret unter ein Instagram-Video, das ihn am Schlagzeug zeigt. Für ihn sei es ein Segen, die Chance auf persönliches Wachstum zu haben. "Geh noch heute da raus und steigere dein Potenzial und sieh zu, wie die Erfüllung in deinem Herzen zu wachsen beginnt", beendete Justin den Beitrag.

Neben all den Lobpreisungen hatte er dann auch noch eine echte Neuigkeit parat. "Gehe gerade die Trackliste des neuen Albums durch", betitelte er ein Foto, das ihn mit Hoodie und Mütze im Studio zeigt. Fans dürfen sich also auf neue Musik des Superstars gefasst machen. Wann sein sechstes Studioalbum veröffentlicht werden soll, bleibt momentan allerdings noch Justins Geheimnis.

Justin und Hailey Bieber, 2021

Justin Bieber kündigt neue Musik an

Sänger Justin Bieber, 2020

