Seit rund einem Jahr schon sind der Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth (31) und das Model Gabriella Brooks (22) ein Paar. Ganz klar: Die schöne Brünette datet einen der begehrtesten jungen Männer in Hollywood. Das würde so mancher Frau sicherlich zu Kopf steigen – doch nicht Gabriella! Warum? Jetzt verrät die 22-Jährige, wie sie trotz ihrer Beziehung zu dem heißen Schauspieler am Boden bleibt, statt total abzuheben.

Im Interview mit The Daily Telegraph erklärte die Laufstegschönheit jetzt offen: "Ich habe ein ganz tolles Netzwerk aus Freunden, die mich unterstützen und mich regelmäßig daran erinnern, was im Leben wirklich wichtig ist." Weiter betonte Gabriella: "Das hält mich komplett geerdet."

Wie ein Insider dem Medium erst vor ein paar Tagen verriet, soll es zwischen Liam und Gabriella super laufen. "Er fühlt sich sehr wohl mit ihr. Seine Familie mag sie auch – das ist ihm sehr wichtig", erklärte die Quelle. Ihre Beziehung sei außerdem "ganz anders" und "viel gesünder" als Liams vorherige mit Musikerin Miley Cyrus (28).

