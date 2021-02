Nick Jonas (28) ist gerade völlig aus dem Häuschen. Der Grund: Er hat einen neuen Meilenstein in seiner Karriere erreicht – und das ist schon eine echte Leistung an sich. Denn der "Sucker"-Hitmacher performte schon vor ausverkauften Arenen oder trat mit seinen beiden Brüdern Joe Jonas (31) und Kevin Jonas (33) bei den Grammy Awards auf. Jetzt geht aber auch noch ein lang gehegter Wunsch des ehemaligen Disney-Stars in Erfüllung: Er darf die US-Kultsendung Saturday Night Live (SNL) moderieren.

Das gab Nick nun auf seinem Instagram-Account bekannt. Das Beste: Lange muss man nicht mehr auf seinen Auftritt warten, denn am 27. Februar ist es schon so weit, dann ist der Mann von Priyanka Chopra (38) der Gastgeber von SNL. "Es ist ein wahr gewordener Traum. Lasst uns loslegen", freut sich der Chartstürmer. Er wird allerdings nicht nur durch die Show führen. Es gibt auch noch eine musikalische Einlage von ihm. Der 28-Jährige performt seinen brandneuen Song "Spaceman".

Übrigens wird wohl nicht nur Nick die Herzen der SNL-Zuschauerinnen bald höherschlagen lassen. Denn eine Woche vor dem "Cool"-Interpreten ist niemand Geringeres als Bridgerton-Star Regé-Jean Page zu Gast in der Sendung.

Getty Images Nick Jonas auf einem Event in Beverly Hills im Februar 2020

Instagram / nickjonas Nick Jonas im Januar 2021

Getty Images Regé-Jean Page bei der "Mortal Engines"-Premiere in L.A. im Dezember 2018

