Ist Lauren Goodger (34) etwa schon bald verlobt? Die britische Reality-TV-Bekanntheit befindet sich momentan in freudiger Erwartung: Gemeinsam mit ihrem Freund Charles Drury bekommt die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Kandidatin ihr erstes Baby. Doch nun scheint es, als würde die schwangere Beauty nicht nur erstmals Mama, sondern bald schon Ehefrau werden – zumindest äußerte diesen Wunsch jetzt ihr Liebster!

Die Turteltauben genossen am Montag ein romantisches Essen zu zweit in den eigenen vier Wänden. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 23-Jährige dazu ein Foto, das das Festmahl, das offenbar aus Knobi-Baguette und Lasagne bestand, zeigt – und schien der werdenden Mama vor lauter Begeisterung einen Antrag zu machen: "Lauren, werde meine Frau!", schrieb Charles zu dem Schnappschuss.

Doch, statt tatsächlich um ihre Hand anzuhalten, dürfte der Beau damit lediglich Laurens Kochkünste gelobt haben. Wie verliebt er in seine schwangere Freundin ist, bewies Charles zudem mit einem gemeinsamen Bild des Paars: "Happy Valentinstag Mommy, wir beide lieben dich so sehr!"

