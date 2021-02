Eckte Katharina Eisenblut tatsächlich so extrem bei ihren DSDS-Mitstreitern an, wie es den Anschein macht? Die 26-Jährige fällt in der aktuellen Staffel der RTL-Castingshow nicht nur durch ihren Gesang, sondern auch durch viel Drama auf: Erst am vergangenen Samstag brach zwischen ihr und Olga Jung ein Riesenstreit vom Zaun – und auch schon zuvor schien es so, als habe zwischen ihr, Lena-Loreen Kürschner und Isabelle Wabnik dicke Luft geherrscht. Letztere beiden stellten jedoch kurz darauf im Netz klar, dass dem gar nicht so gewesen sei – und auch Katharina klärt nun auf!

"Ich mag die beiden sehr, sehr gern und das jetzt auch noch", betont die Castingshow-Kandidatin in einem Gespräch mit Promiflash. Sie und ihre zwei inzwischen ausgeschiedenen DSDS-Kolleginnen hätten nach wie vor guten Kontakt – das hatten sie auch kürzlich im Netz bewiesen: Nach der Ausstrahlung ihres angeblichen Streits war Isabelle mit Katharina in einem Instagram-Livechat zu sehen gewesen, in dem beide beteuert hatten, sich in Wirklichkeit nie bei DSDS gezofft zu haben.

Auch bei anderen Mitstreitern kommt Katharina in Wahrheit offenbar deutlich besser an, als man als Zuschauer vermuten würde: "Ich habe von vielen Kandidaten ein gutes Feedback bekommen. Diejenigen, mit denen ich mich die meiste Zeit umgeben habe, waren ehrliche und motivierende Kandidaten", stellt die Brünette klar. Vor allem Jan-Marten Block habe einen "ganz großen Platz" in ihrem Herzen.

