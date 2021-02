In der vergangenen Folge von DSDS kam es zu einem krassen Zickenkrieg – inklusive beleidigenden Aussagen und Lästereien. Nachdem die Kandidatin Katharina Eisenblut als einzige aus ihrer Gruppe weitergekommen war, schossen ihre Ex-Mitstreiterinnen Lena-Loreen und Isabelle gegen sie. Letztere verglich Katharinas Gesang sogar mit einer Klospülung. Nach der Sendung beteuerten die Ausgeschiedenen im Netz jedoch: Was im TV gezeigt wurde, soll in Wirklichkeit ganz anders abgelaufen sein!

Auf Instagram veröffentlichte Lena nach der Ausstrahlung folgendes Statement: "Bei der Bewertung, ob weiter oder nicht weiter, wurde die Reaktion von Isabelle, aber auch von mir aus dem Zusammenhang gerissen", stellte sie klar. Eigentlich sollen die drei stets zusammengehalten haben. Dies bestätigte auch Isabelle auf ihrem Social-Media-Profil: "Das meinte ich nicht zu Kathi, Leute, und Kathi hat auch nichts gegen uns gesagt!" Laut ihrer Aussage habe man wohl "alles ganz anders geschnitten" – und vor Ort sei dementsprechend alles ganz anders passiert!

Bereits vor einem Monat hatten sich einige Produktionsmitarbeiter anonym über Tricks der Showmacher geäußert. So habe man etwa mit verschiedenen Konzepten immer wieder Konflikte herbeiführen und die Teilnehmer gegeneinander aufhetzen wollen, erklärte die Quelle gegenüber Bild.

Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen als DSDS-Jury

Lena, Katharina und Isabelle, DSDS-Kandidatinnen 2021

Mike Singer und Dieter Bohlen

