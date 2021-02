Wie geht es Sarafina Wollny (26) inzwischen in der Schwangerschaft? Der Reality-TV-Star gibt ein Update! Gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) erwartet die Influencerin den ersten Nachwuchs. Damit geht ein großer Wunsch für das Paar in Erfüllung – und zwar gleich doppelt: Sie bekommen nämlich Zwillinge! Im Netz bringt die werdende Mama ihre Fans jetzt auf den neuesten Stand und zeigt auch, wie groß ihr Babybauch inzwischen ist!

In ihrer Instagram-Story filmte Sarafina nun stolz ihre Körpermitte und betonte: "Die Kugel wächst und wächst." Inzwischen befindet sich die Mami in spe schon im fünften Monat. Leidet sie noch unter den typischen Schwangerschaftssymptomen? "Die Übelkeit ist so gut wie verschwunden. Die Müdigkeit ist hier und da noch mal da... Nachts, das Schlafen ist so lala. Ich werde halt wach", berichtete die 26-Jährige. Doch sie nimmt ihre Beschwerden gelassen: "Ist halt so und sonst ist alles gut."

Bisher lassen ihre Babys Sarafina einfach machen – und gehen es ziemlich entspannt an: Als ein Fan vor ein paar Tagen von der werdenden Mutter wissen wollte, ob ihre Kinder sie bereits im Bauch treten würden, erklärte sie in ihrer Instagram-Story, dass sie die beiden noch gar nicht spüren kann. Mögt ihr ihre Schwangerschafts-Updates? Stimmt ab!

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, August 2020

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Oktober 2020

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Gesicht

