Steht Ben Affleck und Matt Damon ein Gerichtsprozess bevor?

Der Gerichtsprozess, den Wrestlingstar Hulk Hogan (71) 2016 gegen die Website "Gawker" gewonnen hatte, ging in die Mediengeschichte ein. Das Gericht verurteilte den US-amerikanischen Klatschblog zu insgesamt 130 Millionen Euro und trieb diesen schließlich in die Insolvenz, nachdem er ein Sextape von Hulk und der Ex-Frau des Radiomoderators Bubba Clem veröffentlicht hatte. Nun hat Ben Affleck (51) und Matt Damons (53) Produktionsfirma Artists Equity ein Drehbuch über Hulks berüchtigten Rechtsstreit gegen "Gawker" erworben. Ein Film mit dem Titel "Killing Gawker" sei in Planung, in dem Ben die Rolle des Wrestlingkämpfers spielen soll – gefundenes Fressen für die Wrestling-Legende, um erneut vor Gericht zu gehen? Laut TMZ soll Hulk, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea heißt, nichts mit dem Film zu tun und weder mit Ben noch mit Matt über das Projekt gesprochen haben. Im Moment zeige er sich demgegenüber "gleichgültig".

Wie Insider gegenüber TMZ berichten, befinde sich der Ex-Wrestlingkämpfer derzeit offenbar "an einem guten Punkt in seinem Leben". Er genieße seinen Status als Frischvermählter, nachdem er letztes Jahr seine Frau Sky Daily geheiratet hat. Außerdem habe sich der 71-Jährige wohl vor einiger Zeit taufen lassen und sei spirituell geworden. Er widme sich nun auch einem neuen Geschäftsprojekt – der Vermarktung seines eigenen Bieres – und engagiere sich zudem für ein Obdachlosenheim in Tampa.

Das Drehbuch zu Ben und Matts geplantem Film basiert auf dem 2018 erschienenen Buch "Conspiracy. Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue" von Ryan Holiday. Laut Variety finanzierte Peter, ein Silicon-Valley-Milliardär, Hulks Klage gegen "Gawker", was zahlreiche Bedenken hinsichtlich der Macht der Reichen gegenüber den Medien auslöste. Erst nachdem der Wrestlingstar den Prozess gewonnen hatte, kam die Rolle seiner milliardenschweren Schützenhilfe ans Licht. Demgegenüber scheinen sich die BFFs Ben und Matt im ganzen "Gawker"-Skandal vor allem für eines besonders zu interessieren: die Jagd nach einem weiteren Oscar! Eine wichtige Rolle spielt dabei Filmemacher Gus Van Sant (72). Der 72-Jährige war bereits 1997 der Regisseur für den zweifachen Oscar-Sieger "Good Will Hunting", in dem auch die beiden Hollywoodstars mitspielen. Gus soll nun auch die Regie für "Killing Gawker" übernehmen.

Instagram / skygirlie Hulk Hogan und Sky Daily

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Oscars 1998

