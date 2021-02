Zooey Deschanel (41) wird bald Amor spielen! Die erfolgreiche US-amerikanische Schauspielerin dürfte den meisten durch ihre Hauptrolle der Jessica Day in der Sitcom New Girl bekannt sein. Doch die Beauty mit den strahlend blauen Augen hat noch in zahlreichen weiteren TV- und auch Kinoproduktionen mitgespielt. Obendrauf hat sie bereits eigene Songs als Sängerin veröffentlicht. Jetzt kann die Kalifornierin ihrem Lebenslauf einen weiteren Job hinzufügen: Zooey wird Moderatorin einer Datingshow für Promis!

Das verkündete die Schönheit, die selbst glücklich vergeben ist, ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich freue mich, verkünden zu können, dass ich 'The Celebrity Dating Game' an der Seite von Michael Bolton auf ABC moderieren werde." Weiter verriet Zooey: "Worum es da geht? Es ist das klassische Dating-Spiel, das ihr kennt und liebt – aber mit einem modernen Twist!" Sie und Michael (67) werden die Matchmaker für die Promi-Singles spielen, deren Identität aber nicht vorab verraten wird.

Bei "The Celebrity Dating Game" handelt es sich um eine Neuauflage der früheren Show "Dating Game", die zwischen 1965 und 1973 in den Vereinigten Staaten lief. Übrigens existierte das Format auch in Deutschland – es hieß "Herzblatt" und lief bis 2005 im Ersten. 2016 wurde die Show bei Sat.1 Gold neu aufgesetzt.

Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Schauspielerin Zooey Deschanel

Anzeige

Getty Images Michael Bolton bei der Premiere von "The Fanatic", 2019

Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel, Schauspielerin und Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de