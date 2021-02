Wie stellt sich Jill Lange (20) ihren Traummann überhaupt vor? Aktuell macht sich die Abiturientin in dem Reality-Format Are You The One? auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Während sie bereits die erste Nacht neben Singleboy Maximilian verbrachte, scheint sich die Beauty im Laufe der vergangenen Wochen aber auch von TV-Mitbewohner Sascha angezogen. Doch wie soll Jills zukünftiger Partner im Idealfall eigentlich aussehen?

In einem Instagram-Livestream mit Kandidatin Leonie lüftete Jill nun das Geheimnis um das Aussehen ihres Traumtypen – selbstverständlich anhand der diesjährigen "Are You The One?"-Singlemänner. "Mein Traummann hat das Gesicht von Sascha, Style und Tattoos von Marvin und den Körper von Maxi", stellte die Tattoo-Liebhaberin klar. Die Beschreibung betrifft allerdings nur das optische Erscheinungsbild. Für den Charakter ihres Liebsten hat Jill hingegen noch keine genauen Vorstellungen.

Kandidat Max hat jedenfalls gleich zu Beginn der Staffel einen Versuch bei Jill gestartet – der allerdings fehlgeschlagen ist: Die 20-Jährige drehte sich kurz vor einem Kuss mit dem Muskelmann zur Seite. Und auch in den darauffolgenden Tagen schien der selbstständige Handelsvertreter nicht richtig bei Jill landen zu können – ohnehin bestätigte die Schönheit ja inzwischen, dass sie nur auf seinen durchtrainierten Körper abfahre.

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Instagram / jill_langee Jill Lange

Instagram / maximilian.44 Maximilian, "Are You the One"-Kandidat 2021

