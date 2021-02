Damit hat wohl keiner so richtig gerechnet! Gerade castet Heidi Klum (47) bei Germany's Next Topmodel wieder die Nachwuchsmodels Deutschlands: Wer ist wohl das schönste Mädchen? Um diesen Titel kämpft auch Teilnehmerin Dascha (20). Die Solingerin ist das Curvy-Model der aktuellen Staffel und wirkt ziemlich selbstbewusst und stark. Jetzt offenbart die Beauty ihren Fans allerdings auf Social Media, wovor sie tatsächlich große Angst hat.

Auf Instagram beantwortet die GNTM-Kandidatin ihren Fans einige Fragen. Dabei will ein neugieriger Follower wissen, wovor sich die Beauty eigentlich fürchtet. "Ich habe Angst vor Zwillingen", gesteht die 20-Jährige. Wie bitte? Dascha versteht, dass das für viele etwas Außergewöhnliches sei, aber jeder habe eben vor etwas anderem großen Respekt. "Es gibt halt Leute, die vor Clowns Angst haben, es gibt Leute, die haben Angst vor Spinnen oder Bananen", stellt sie fest.

Nach dieser eher ungewöhnlichen Offenbarung stellt ein Fan die Nachfrage, warum genau sich Dascha denn vor Zwillingen fürchtet. Das sei schon so, seitdem sie klein war, erklärt sie dann. "Das ist so ein Trauma. Ich habe früher mal Zwillinge gesehen und die haben mir in dem Moment einfach richtig große Angst gemacht", führt sie aus.

Instagram / dascha_ua Dascha im Juli 2017

Instagram / dascha_ua Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / dascha_ua GNTM-Kandidatin Dascha

