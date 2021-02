Ob als Bachelor, als Kandidat in der Dschungel-Ersatzshow oder am Strand bei Kampf der Realitystars: Seine Fans haben Oliver Sanne (34) schon in vielen Lebenslagen begleitet, wenn auch meist mit ausbleibendem Erfolg. Doch jetzt gewährte der Personal Trainer einen ungewohnten Einblick – denn ganz so fit, wie die Zuschauer ihn kennen, war er offenbar nicht immer! Das legt zumindest ein Bild nahe, das Oli vor Kurzem gepostet hat.

"So, meine Freunde, ich muss euch jetzt vorwarnen: Es folgt nun ein Bild von mir", schickte er in seiner Instagram-Story an seine Follower voraus. Dann folgte das Foto, das Oli 2019 im Marrakesch-Urlaub zeigt. Deutlich fülliger als heute sitzt er in rosa T-Shirt und grüner Cap in einem Geländewagen. Sein Kumpel Julien, den Oli mit einem dynamischen Kameraschwenk einfängt, habe das Fotomaterial gegen ihn verwenden wollen, witzelte er. Dem komme er nun zuvor, indem er den kompromittierenden Schnappschuss selbst teilt. "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr", fügte er abschließend hinzu.

Um den Throwback zu komplettieren, fügte Oli noch ein Bild hinzu, das den ehemaligen Rosenkavalier oben ohne und ebenfalls mit mehr Leibesfülle an einem Pool zeigt. "Etwas viel Büro zu der Zeit... Aber nett war ich!", scherzte der 34-Jährige.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne bei der Dschungelprüfung 2021

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-TV-Star

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne am Pool

