Viel besser hätte sich Mario Götze (28) sein Comeback wohl kaum erträumen können. Nachdem er wegen einer Leistenverletzung mehrere Wochen lang pausieren musste, kam der ehemalige Bundesliga-Profi erstmals in diesem Jahr in der niederländischen Fußball-Liga zum Einsatz. In der zweiten Halbzeit eingewechselt, schoss Mario seinen Verein PSV Eindhoven mit einem Doppelpack zum 3:1-Erfolg über Vitesse Arnheim. Mit dem Sieg hält der Klub den Druck auf Tabellenführer Ajax Amsterdam aufrecht. Entsprechend überschwänglich freute sich Mario im Anschluss über das Ergebnis. Doch auch seine Frau Ann-Kathrin (31) wurde mit ihrer witzigen Reaktion zur Gewinnerin.

"Wichtiger Sieg. Ich bin glücklich über die zwei Tore", zeigte sich der 28-Jährige auf Instagram begeistert über das Resultat seiner Mannschaft. Dann dankte er seinen beiden Teamkollegen, die ihm die Treffer mustergültig aufgelegt hatten. Neben einigen seiner Mitspieler kommentierte kurz darauf auch Ann-Kathrin den Beitrag. "Jaaa", schrieb die 31-Jährige einschließlich dreier Flammen-Emojis unter die Jubelfotos ihres Mannes. Und fügte hinzu: "Jetzt komm nach Hause."

Der Kommentar sorgte offenbar bei so manchem Nutzer für Erheiterung und erntete zahlreiche Likes. "Pass gut auf Mario auf, wir brauchen ihn", schrieb ein Eindhoven-Fan augenzwinkernd darunter. "PSV ist wie ein Zuhause. Du bist hier willkommen", erklärte ein anderer.

Getty Images Mario Götze bei einem PSV-Eindhoven-Training

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Dezember 2019

Instagram / annkathringotze Mario Götze und Ann-Kathrin Götze

