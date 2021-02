Hat Erol Sander (52) das Zeug zum Tänzer? Ende Februar ertönt der Startschuss für die neue Let's Dance-Staffel – und zu den prominenten Kandidaten gehört in diesem Jahr auch der Schauspieler. Er wird mit einer Profitänzerin schon bald über das Parkett wirbeln. Da fällt es ihm sicherlich in den Schoß, dass er die Bühne kennt und auch weiß, wie man mit der Kamera spielt. Wird ihm das auch den Weg zum Siegertreppchen ebnen?

Seine Karriere startete der 52-Jährige als Model in Paris und Mailand für Luxusmarken wie Armani oder Louis Vuitton, bis er Mitte der 90er-Jahre den Sprung ins französische Fernsehen schaffte. Ein paar Jahre später ergatterte er auch in Deutschland seinen ersten TV-Job – seitdem liegen zahlreiche Auftritte vor der Kamera und auf der Theaterbühne hinter ihm. Bekannt ist er vor allem für seine Rolle in der ARD-Krimireihe "Mordkommission Istanbul".

"Ich freue mich riesig, dieses Jahr bei 'Let's Dance' dabei zu sein. Ich liebe Herausforderungen", erklärt Erol vorab im RTL-Interview – und verrät, dass er sich während Dreharbeiten bereits von seinem tänzerischen Können überzeugen konnte: "Ich musste innerhalb von 35 Minuten den Walzer lernen – trotzdem hatte ich ein bisschen Talent und ein bisschen Rhythmus und keiner hat gemerkt, dass ich ein Anfänger bin", erinnert er sich zurück.

Getty Images Erol Sander, Juni 2019

Getty Images Erol Sander, Schauspieler

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Erol Sander, Schauspieler

