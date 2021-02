Sie ist im absoluten Baby-Himmel! Im September vergangenen Jahres verkündete Schauspielerin Mandy Moore (36) ihren Fans zuckersüße Nachrichten: Die This Is Us-Darstellerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die Beauty ihre Netz-Community mit Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden – und nun war es endlich so weit: Mandy und Taylor konnten einen gesunden Jungen auf der Welt willkommen heißen!

Das gibt die 36-Jährige nun in einem Instagram-Beitrag preis und verrät zudem den Namen ihres kleinen Schatzes. "Unser süßer Junge August Harrison Goldsmith! Er war pünktlich und kam genau zu seinem Geburtstermin – sehr zur Freude seiner Eltern", schreibt die Hollywood-Beauty überglücklich. Schon jetzt seien die beiden in ihren Sohnemann so verliebt, dass sie es kaum in Worte fassen können.

Noch vor wenigen Tagen sah die Schauspielerin der Geburt ihres Kindes ziemlich entspannt, aber doch mit Vorfreude entgegen. In einem Insta-Post schrieb sie: "Ich weiß, es sieht so aus, als würde er noch weit oben liegen. Aber glaubt mir, sein Kopf liegt schon sehr tief. Wir sind bereit, dich kennenzulernen, kleiner Mann."

August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Schauspielerin Mandy Moore

Mandy Moore, Schauspielerin

