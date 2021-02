Welcher Let's Dance-Profi wird die Fans um den Verstand bringen? Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, welche Tänzer ab 26. Februar bei der diesjährigen Staffel die 14 Promis auf dem Parkett unterstützen werden. Während zwei neue Profitänzerinnen frischen Wind in die Sendung bringen, werden vier altbekannte Gesichter wieder bei der beliebten Tanzshow übers Parkett schweben. Doch welche Tänzerinnen überzeugen mit ihren heißen Kurven am meisten?

Patricija Belousova und Malika Dzumaev sind die neuen Gesichter der 16. "Let's Dance"-Staffel und müssen ab Freitag nicht nur mit ihrem tänzerischen Können überzeugen, sondern sollten bestenfalls auch einige Sympathiepunkte sammeln. Leichter werden es da vermutlich die anderen vier Profitänzerinnen haben, denn Renata Lusin (33), Christina Luft (31), Kathrin Menzinger (32) und Marta Arndt (31) waren bereits Teil der Sendung. Doch ob sie auch in Sachen Aussehen bei den Fans die Nase vorn haben, steht noch nicht fest.

In diesem Jahr nicht mit dabei sind die Zuschauer-Lieblinge Ekaterina Leonova (33) und Oana Nechiti (33). Die ehemalige DSDS-Jurorin und ihr Mann Erich Klann (33) bauen gerade ihr Eigenheim und können daher nicht an der Sendung teilnehmen. Was glaubt ihr, welcher "Let's Dance"-Profi wird den Fans optisch den Atem rauben? Stimmt ab!

Instagram / bellatricija Patricija Belousova, Tänzerin

VNOW / Thorben Heks Malika Dzumaev, Tänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Instagram / christinaluft Christina Luft im September 2020

Getty Images Kathrin Menzinger im April 2019 in Erkrath

Instagram / marta.arndt Marta Arndt, Tänzerin

