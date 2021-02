Welcher Let's Dance-Profitänzer wird den Fans den Atem rauben? Seit einigen Wochen steht nicht nur fest, welche Stars in der kommenden Staffel der Tanzshow ihre Hüften kreisen, sondern auch, wer sie dabei tatkräftig unterstützen soll: Die Tanzprofis! Neben bekannten All-Stars wie Christian Polanc (42) werden in diesem Jahr vier neue Gesichter das Tanzparkett stürmen. Für männlichen Nachschub sorgen Alexandru Ionel und Pasha Zvychaynyy. Und welcher der Tänzer hat in Sachen Sexappeal wohl die Nase vorn?

Zur Auswahl stehen in der neuen Staffel neben Christian erneut die bereits bekannten Tänzer Robert Beitsch (29), Valentin Lusin (34), Andrzej Cibis (33) und Evgeny Vinokurov (30). Die Männer haben in den letzten Jahren sicherlich einige Herzen höherschlagen lassen. Für frischen Wind im "Let's Dance"-Universum sorgen nun der 26-jährige Alexandru Ionel und der 29-jährige Pasha Zvychaynyy. Alexandru und seine Partnerin Patricija Belousova schnuppern gemeinsam "Let's Dance"-Luft. Denn auch Patricija ist dieses Jahr erstmals als Profitänzerin engagiert.

Wer den Zuschauern dieses Jahr leider nicht erhalten bleibt, sind Erich Klann (33) und Massimo Sinató (40). Für Letzteren springt Vadim Garbuzov (33) in den "Let's Dance"-Ring. Dass er ein begnadeter Tänzer ist, ist kein Geheimnis, aber kann Vadim optisch die Zuschauer um den Verstand bringen? Welcher "Let's Dance"-Profi bringt euer Herz zum Beben? Stimmt für euren Liebling unten ab!

TVNOW / Corinna Kühn Christian Polanc, Profitänzer

TVNOW / privat Alexandru Ionel, Profitänzer

TVNOW / Valentin Behringer Andrzej Cibis, Profitänzer

TVNOW / privat Evgeny Vinokurov, Profitänzer

TVNOW / Juliett Sokolova Pasha Zvychaynyy, Profitänzer

TVNOW / Luisa-Uljana Kazakbaev Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profitänzer

TVNOW / Stefan Gregorowius Robert Beitsch, Profitänzer

TVNOW / M. Fellner Vadim Garbuzov, Profitänzer

