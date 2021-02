Die Gemüter erhitzen sich! Bei Der Bachelor geht es langsam in die heiße Phase. Rosenverteiler Niko Griesert (30) hat schon ordentlich aussortiert und nur noch neun Mädels buhlen um seine Gunst. Dass schon bald die große Entscheidung und die Vergabe der letzten Rose anstehen, macht sich aber nicht nur an den leeren Betten im Chalet bemerkbar, sondern auch am immer strengeren Ton unter den Kandidatinnen. Vor allem Linda-Caroline Nobat (26), die am laufenden Band über ihre Dates nörgelt, geht einigen Ladys auf die Nerven. Im Vieraugengespräch mit Michelle Gwozdz lästert Stephie Stark (25) über die Null-Bock-Einstellung ihrer Konkurrentin.

"Ich glaube, das ist dieses Ego-Problem. Die ganze Zeit regt sie sich auf und wenn sie dann vor ihm sitzt – was macht sie? Gar nichts", ärgert sich die Münchnerin. Als Mimi ihr auch noch steckt, dass Linda am Tag zuvor gedroht hatte, abzureisen, gibt es bei Stephie kein Halten mehr: "Ja, dann mach es doch endlich. Aber sag es doch nicht 20 mal." Die Frauen vermuten, dass es der 26-Jährigen gehörig gegen den Strich geht, nicht im Mittelpunkt zu stehen. "Ich glaube, ihr großes Problem an der Sache ist, dass sie sich im echten Leben über uns sieht und das hier halt nicht der Fall ist", mutmaßt Stephie.

Schon in der vergangenen Woche hatte Linda mit ihrer miesen Laune bei einem Gruppendate für Aufregung gesorgt. Sogar Niko wusste nicht recht, mit der Situation umzugehen. "Ich bin schon ein paar Tage da und hatte bis dato noch kein Date. Ich habe mich schon ein bisschen vernachlässigt gefühlt und will halt wissen, woran es liegt", sprach die Ex-Miss-Hessen den Osnabrücker in Folge fünf sogar an. Eine richtige Erklärung gab es von seiner Seite aber nicht.

