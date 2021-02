Dieses Bachelor-Date endet für Hannah Kerschbaumer (28) wirklich wie im Märchen! Dass sich die Berlinerin und der Rosenverteiler Niko Griesert (30) ziemlich gut verstehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Blondine zaubert dem TV-Single immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Ein Einzeldate durfte sie bisher aber noch nicht mit ihm verbringen. Das ändert sich jetzt: Niko lädt Hannah nicht nur zu einem königlichen Rendezvous ein, sondern belohnt sie mit einer roten Rose.

Nach einer Kutschfahrt geht es für die zwei in ein Schloss, wo sie nicht nur royal dinieren, sondern sich dafür auch ordentlich in Schale werfen. Während Niko einen blauen Mantel, Rüschenbluse und Strümpfe trägt, schlüpft die 28-Jährige in ein prunkvolles gelbes Kleid. Obwohl weit voneinander entfernt an den Enden der Festtafel so richtig romantische Stimmung zunächst nicht aufkommen kann, scheinen die beiden das Date ziemlich zu genießen. Nach einer Schnellfragerunde rund um Sternzeichen und Fehlkäufe sowie einem Tanz hat der Osnabrücker schließlich eine Überraschung. "Weil du meintest, du bist angespannt in der Nacht der Rosen. Du musst dir absolut keine Sorgen machen", säuselt Niko, geht vor seiner Königin auf die Knie und überreicht ihr schon vorab eine Schnittblume.

Während Hannah nicht glücklicher sein könnte, flammt zurück im Chalet wieder die Eifersucht auf. Vor allem Stephie Stark (25) und Michelle Gwozdz vergleichen das Date mit ihren eigenen Treffen. "Ich hatte auch schon eine Vorab-Rose und trotzdem bekomme ich die letzte", betont Mimi. Stephie findet, dass Niko zu viele Vorab-Rosen verteilt und stellt fest, dass ihre eigene deswegen nicht mehr ganz so besonders erscheine.

