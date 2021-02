Jill Lange (20) hat sich auf ihrem eigenen Körper künstlerisch ausgetobt! Die Abiturientin ist in der aktuellen Staffel von Are You The One? zu sehen, wo sie ihr Perfect Match sucht. Wie ihr Traumtyp optisch aussehen soll, weiß die Beauty ganz genau, und dazu zählen auch Tattoos. Sie selbst hat bereits des Öfteren Tinte unter ihre Haut gebracht und hob sich dadurch bereits zu Beginn von ihren Konkurrentinnen ab. Nun offenbarte Jill, dass sie sich einige der Kunstwerke selbst tätowiert hat.

"Ich habe mir die Tattoos am Oberschenkel selbst gestochen", verriet die 20-Jährige nun in einem Livestream auf Instagram. Auf ihren Beinen prangen unter anderem ein Herz, der Schriftzug "Angel" sowie ein Kopf und eine Motte. Jill erklärte zudem: "Ich mach das erst seit Kurzem. Ich will nicht, dass mich jemand verantwortlich macht, wenn ich ein Tattoo verkackt habe." Erst wenn ihre Beine voll sind, wolle die Essenerin dann auch andere Leute tätowieren.

Die Blondine will sich jedoch nicht nur die Beine verschönern, sondern hat bereits auffälligere Tattoos in Planung. "Ich habe richtig Bock auf ein Tattoo am Hals, Flügel oder so", erzählte Jill. Welches Motiv genau, wisse sie jedoch noch nicht. Auf ihrer Brust hat sie bereits eine Schlange und an der Kehle ließ sie sich den Schriftzug "Art" stechen.

Instagram / jill_langee Beine von "Are You The One?"-Kandidatin Jill Lange

TVNow/ Markus Hertrich Jill, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

