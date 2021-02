Elsa Hosk (32) gibt ein Body-Update! Die Victoria's Secret-Schönheit schwebt seit fast zwei Wochen im absoluten Mama-Glück: Das Model und sein Freund Tom Daly sind Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter namens Tuulikki Joan geworden. Für die Blondine werden sich aktuell vermutlich nicht nur im Alltag einige Veränderungen bemerkbar machen – auch ihr neuer Körper nach der Schwangerschaft wird wohl eine Umstellung sein. Nun zeigt Elsa ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Schwedin ihren Körper nach der Geburt ihrer Tochter. In einer mintfarbenen Strumpfhose präsentiert die Neu-Mama ihre Figur – von der XXL-Babykugel, die zuvor so üppig war, ist kaum noch etwas übrig geblieben. Offenbar ist das aber eine Tatsache, die die 32-Jährige fast schon ein bisschen traurig stimmt. "Es ist merkwürdig, aber ich vermisse meinen Bauch", gibt Elsa zu.

Dafür scheint sie ihr neues Familienmitglied umso glücklicher zu machen. So beschrieb Elsa das Kennenlernen als schönsten Moment ihres Lebens. "Wir werden dich für immer lieben, Baby Tuuli", schwärmte sie vor knapp einer Woche auf Instagram.

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosks After-Baby-Body

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Freund Tom Daly und ihrer Tochter Tuulikki Joan

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de