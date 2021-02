Es ist nicht selten, dass sich Profitänzer ineinander verlieben und sogar gemeinsam das Let's Dance-Parkett unsicher machen. Ein gutes Beispiel sind Renata (33) und Valentin Lusin (34), die nicht nur zusammen Turniere tanzen, sondern sogar verheiratet sind. Bei "Let's Dance" sind die Turteltauben hingegen Konkurrenten – dennoch scheinen sie sich ihren Erfolg in der Show gegenseitig von Herzen zu gönnen. Die neuen Profis Patricija Belousova (26) und Alexandru Ionel (26) sind ebenfalls privat ein Paar. Wie werden die zwei damit umgehen, dass sie plötzlich nicht miteinander, sondern gegeneinander antreten?

"Alex und ich werden ein gesundes Maß an Konkurrenz haben. Wir werden zwar in verschiedenen Teams sein, aber uns trotzdem unterstützen, und wir wünschen uns beiden das Beste", erklärt Patricija im Interview mit Promiflash. Für die einstige Miss Litauen steht außer Frage, dass sie ihrem Partner trotzdem in jedem Moment den Rücken stärke. "Am Showtag, auf der weltbekannten Bühne von 'Let's Dance', wird natürlich jeder mit seinem Promi um das Weiterkommen kämpfen, aber hinter den Kulissen werden wir uns gegenseitig die Daumen drücken", verspricht sie abschließend. Es gehe schließlich nicht um das Weiterkommen des Tänzers, sondern in erster Linie um den Erfolg des prominenten Schützlings.

Alexandru, der seit Anfang 2019 mit Patricija trainiert, sieht das genauso. "Patricija ist für mich keine Konkurrentin, sondern eine Tänzerin, der ich unglaublich gerne beim Tanzen zuschaue. Es ist unfassbar, wie sie mich unterstützt, und wenn sie eine tolle Show tanzt, bin ich einfach der glücklichste Mann der Welt", schwärmt er gegenüber Promiflash. Klar werde auch er sein Bestes geben, mit seiner Tanzpartnerin – oder womöglich sogar seinem Tanzpartner – weit zu kommen, doch dasselbe wünscht er sich für seine Freundin.

Instagram / bellatricija Alexandru Ionel und Patricija Belousova, Tänzer

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel

