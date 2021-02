Franziska van Almsick (42) hatte sich bei The Masked Singer unter dem Einhorn-Kostüm versteckt – doch damit hatten das Rateteam um Ruth Moschner (44) und die Fans nicht so wirklich gerechnet. Stattdessen tippten viele auf Cathy Hummels (33), Lena Gercke (32) oder Nora Tschirner (39). Doch wie findet es Franzi eigentlich, dass sie die Fans für diese Promi-Damen gehalten haben? Promiflash hat bei der Ex-Schwimmerin nachgehakt...

"Spannend! Und auch total nachvollziehbar, weil das die Namen sind, mit denen wir dann doch alltäglich konfrontiert werden", meinte Franzi im Promiflash-Interview und betonte: "Das sind junge Frauen, die mitten im Leben stehen und präsent sind. Ich finde, es hätte mich schlimmer treffen können." Zudem habe es die Olympiasiegerin gefreut, dass sich das Rateteam und die Fans nicht allzu sehr auf ihren Namen festgebissen haben.

Im Gegensatz zu Lena, Nora und Cathy hielt sich Franzi zuletzt etwas aus der Öffentlichkeit heraus – und das machte ihre "The Masked Singer"-Teilnahme für sie noch interessanter. "Ich stand in den letzten Jahren nicht permanent in der Öffentlichkeit und glaube, dann ist es auch schwierig, sich an Stimmen zu erinnern", vermutete die 42-Jährige.

ProSieben/Willi Weber Franziska van Almsick bei "The Masked Singer"

ActionPress Franziska van Almsick, Sportlerin

ProSieben/Willi Weber Franziska van Almsick bei "The Masked Singer"

