Was steckt bloß hinter Juliano Fernandez und Sandra Janinas Liebeskrise? Obwohl die Love Island-Schönheit und der Are You The One?-Star ihre Beziehung erst Anfang Januar öffentlich gemacht haben, scheint es schon jetzt heftig zwischen den beiden zu kriseln. So erklärte die Influencerin vergangene Woche, dass sie und ihr Freund Abstand von einander bräuchten. Aber was ist zwischen den beiden vorgefallen? Die Theorie ihrer Fans lautet: Sandra könnte schwanger sein!

In ihrer Instagram-Story erklärte die Beauty erst gestern, dass sie und Juliano sich nach wie vor nicht versöhnt haben. Anschließend veröffentlichte sie ihren gemeinsamen Gesprächsverlauf – an einer geschwärzten Stelle sieht es ein bisschen so aus, als hätte Sandra Juliano hier gebeten, sie anzurufen, wegen etwas, was ihr Frauenarzt ihr am Telefon gesagt hat. Für ihre Fans ist der Fall klar: Sandra erwartet wohl ein Baby von Juliano!

Offenbar haben Sandra diesbezüglich bereits zahlreiche Nachrichten ihrer Community erreicht. Deshalb bezog sie nun in ihrer Story Stellung: "Um das klar zu stellen, bevor die Gerüchteküche brodelt: Ich bin nicht schwanger, bei dem Telefonat ging es um etwas anderes, ihr braucht euch aber keine Sorgen machen." Habt ihr das Beziehungsdrama verfolgt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2018 in Erfurt

