In diesem Jahr kommt es bei Let's Dance zu einer Premiere! Während 2019 mit Kerstin Ott (39) und Regina Luca (32) bereits ein gleichgeschlechtliches Paar antrat, werden zwei Jahre später zum ersten Mal zwei Männer miteinander tanzen. Mit welchem Profitänzer Nicolas Puschmann (29) am Ende performen wird, entscheidet sich erst morgen. Der Ex-Prince Charming und sein Coach werden sich garantiert in die Herzen der Zuschauer tanzen – doch wird er es am Ende auch bis ins Finale schaffen?

Nicolas wurde 1991 in Hamburg geboren und kam natürlich nicht als Realitystar zur Welt. Nach seinem Abitur lebte der 1,83 große TV-Charmeur eine Weile in London, wo er sich sozial engagierte. Zurück in Deutschland begann er dann eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, die er im Jahr 2017 erfolgreich abschloss. Der 29-Jährige, der zudem als Medizinprodukteberater tätig ist, wusste schon sehr früh, dass er auf Männer steht und machte sich so 2019 bei "Prince Charming" auf die Suche nach seinem Mr. Right. Das Dating-Format für Männer kam bei den Zuschauern so gut an, dass sowohl die Show als auch Nicolas mit einem Grimme Preis ausgezeichnet wurden.

Jetzt startet er bei "Let's Dance" durch – doch kann Nicolas, der aktuell in Düsseldorf lebt, eigentlich tanzen? "Ich war damals nicht wie viele andere in der Tanzschule, sondern ich habe mir mein Know-how auf dem Schützenfest geholt und habe mich da mal ein bisschen ausprobiert, wie man das halt so macht", erklärt er gegenüber RTL. Es selbst habe schon zweimal als Gast im "Let's Dance"-Studio Platz nehmen dürfen und freue sich jetzt unheimlich darauf, sich als Kandidat aufs Parkett zu wagen.

