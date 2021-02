Selbstzweifel? So etwas kennt Germany's next Topmodel-Kandidatin Linda Braunberger offenbar nicht! Die 20-Jährige kämpft in der Modelshow von Heidi Klum (47) zurzeit um den begehrten Titel. Bisher fiel die Auszubildende vor allem wegen einer fiesen Lästerattacke gegen Mitstreiterin Elisa Schattenberg (20) auf: Besonders das Gesicht der Blondine passe Linda nicht – und dazu steht sie auch nach der TV-Ausstrahlung. Ohne Zweifel: Die Modelanwärterin wirkt ziemlich selbstbewusst – aber ist sie das auch wirklich?

Oh ja! In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan von der Niederelberterin wissen, ob sie wirklich so selbstbewusst ist, wie sie in der Sendung rüberkommt. "Definitiv ja", beantwortete Linda die Frage ihres Followers in ihrer Story. Die Beauty gab außerdem zu: "Manchmal sogar ein bisschen zu sehr. Dann müssen mich vielleicht ein paar Freunde auch mal bremsen."

Während der Fragerunde enthüllte Linda außerdem, dass sie nach Supermodel Linda Evangelista (55) benannt wurde. "Meine Mama hat sich den Namen ausgesucht, weil sie damals das Model Linda Evangelista so toll fand", erklärte sie. Auch die prominente Kanadierin gilt als ziemlich selbstsichere Frau – ob die GNTM-Kandidatin sich davon etwas abgeguckt hat?

Instagram / lindaviolet Linda, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, 2019

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

