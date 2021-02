Da hieß es für Ronja Herberich auch schon: Bye Bye, GZSZ! Seit Anfang 2020 ist die gebürtige Berlinerin in der beliebten RTL-Serie zu sehen und hat in dieser Zeit als Merle Kramer vor allem in Sachen Liebe so einige Höhen und Tiefen erlebt. Zuletzt entschied sie sich sogar dazu, ihr Kind von ihrem Freund Jonas (Felix van Deventer, 24) abzutreiben. Gerade erst wurde jedoch bekannt, dass Ronja den Kolle-Kiez verlässt. Jetzt hatte die Schauspielerin auch schon ihren letzten Drehtag.

Auf Instagram veröffentliche Anne Menden (35) ein Foto von Ronjas letztem Drehtag. Darauf posiert die 25-Jährige mit Blumen in der Hand mit ihren Kolleginnen Anne, Eva Mona Rodekirchen (44) und Olivia Marei. Den Frauen ist deutlich anzusehen, wie emotional der Abschied für sie ist. "Danke, dass ich deine Kollegin sein durfte. Okay, vielleicht doch mehr Garderoben-Partnerin", schrieb Anne scherzhaft unter dem Schnappschuss. Viele Szenen hätte sie zwar nicht mit Ronja gespielt, "aber die Räume unseres Studios hast du mit ganz viel Wärme gefüllt", fügte die 35-Jährige hinzu.

Noch bis in den Frühling ist Ronja in der Daily zu sehen. Wie sie aussteigt, bleibt noch ein Geheimnis. Den Serientod wird ihre Rolle aber nicht sterben. "Meine Rolle Merle, und somit auch ich, verlassen den GZSZ-Kiez", gab die Beauty bisher lediglich zu ihrem Ausstieg preis.

Jonas (Felix van Deventer) und Merle (Ronja Herberich) bei GZSZ

Merle (Ronja Herberich, l.) und Toni (Olivia Marei) bei GZSZ

Ronja Herberich, GZSZ-Darstellerin

