Von Linda Braunbergers Selbstbewusstsein würden sich wohl einige ihrer Germany's next Topmodel-Konkurrentinnen gerne eine Scheibe abschneiden! Während der anstehende Nackt-Walk einige von Heidi Klums (47) "Meeedchen" schon im Vorfeld zum Verzweifeln brachte, fieberte die 20-Jährige dem wohl eher entgegen. Die Hobby-Reiterin fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper und stellte deshalb schon vorab klar: Sie zeigt sich sehr gern, wie Gott sie schuf.

Im Interview mit ProSieben erklärte Linda ganz offen, dass sie sich sehr über ein Nackt-Shooting freuen würde – der Grund: "Meiner Meinung nach habe ich keinen Makel an mir. Ich bin mit allem zufrieden. Ich bin froh, so wie ich aussehe und finde das gut und zeige das auch gerne." In den vergangenen Jahren stand eine solche Fotosession stets auf dem Programm. Dass es in diesem Jahr erstmals textilfrei auf den Catwalk geht, hat Linda wahrscheinlich ebenso erfreut.

Schon in der ersten Folge hatte Linda kein Problem, sich fast hüllenlos zu präsentieren. Als der damalige Gastjuror Manfred Thierry Mugler (72) bei der Laufsteg-Probe mehr Bein sehen wollte, ließ die Auszubildende einfach ihren Bademantel fallen und stand nur noch in einem hautfarbenen Slip vor der Kamera.

Instagram / lindaviolet Linda, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

Getty Images Modedesigner Manfred Thierry Mugler in Berlin

