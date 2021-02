Kylie Jenner (23) liebt die kleinen Vierbeiner einfach! In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zu einer liebevollen Hundemama. Im Jahr 2014 adoptierte sie ihren ersten Welpen namens Norman. Seitdem kamen einige hinzu – bislang besaß die Beauty insgesamt acht Hunde. Doch nun bekam die Familie noch einmal Zuwachs: Kylie präsentiert jetzt ganz stolz ihren Neuzugang Kevin!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 23-Jährige nun einige Schnappschüsse des Kleinen. Wie die Fotos zeigen, scheint der neue Vierbeiner im Hause Kardashian ebenfalls der Rasse Italian Greyhound anzugehören. Davon besitzt die Beauty bereits zwei: Norman und Bambi, ihre zwei wohl bekanntesten Hunde. Kevin scheint außerdem noch ein Welpe zu sein. Auch in ihrer Story teilte die Mutter einen Beitrag, in dem der Welpe zusammen mit ihrer Tochter Stormi Webster (3) zu sehen ist. "Diese zwei", kommentierte sie liebevoll den Post.

Doch nicht nur Hunde haben es dem Reality-TV-Star angetan. Auch weitere Tiere fanden bei der Amerikanerin in den vergangenen Jahren ein neues Zuhause. Neben nun insgesamt neun Hunden besitzt das Model auch noch einen Hasen namens Bruce. Und damit nicht genug: Auch einige Hühner dürfen das Anwesen der 23-Jährigen ihr Eigenheim nennen.

Instagram / kyliejenner Kylies Hund Kevin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

