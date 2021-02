Nach DSDS kommt Let's Dance – zumindest ist das bei Vanessa Neigert (28) der Fall. Die Sängerin ist Teil der neuen Staffel und wird ab morgen Abend mit 13 weiteren Prominenten vor einem Millionenpublikum auf der großen Bühne in Köln-Ossendorf stehen. Vor Zuschauern aufzutreten ist für sie nichts Neues, das Tanzen allerdings schon. Ob sich die Musikerin dennoch gegen ihre starke Konkurrenz behaupten kann und es womöglich sogar aufs Siegertreppchen schafft?

Vanessa wurde 1992 in Treviglio in Italien geboren und stammt tatsächlich aus einer Artisten-Familie. Die heute 28-Jährige schlug allerdings eine musikalische Laufbahn ein und wurde vor allem durch ihre Teilnahme an DSDS deutschlandweit bekannt. 2009 schaffte sie es mit ihrer offenen Art und der Leidenschaft zu Schlagersongs der 1950er und 1960er Jahre bis in die Mottoshows und durfte sich am Ende über den sechsten Platz freuen. Seitdem läuft es richtig rund für die 1,71 Meter große Augsburgerin, die mittlerweile bereits vier Alben veröffentlicht hat. Nach einer Auszeit von etwa fünf Jahren meldete sich die "Ich backe mir einen Mann"-Interpretin 2019 mit neuer Musik zurück und wagt jetzt das Abenteuer "Let's Dance"!

Vanessa träumt schon seit Jahren davon, auf dem TV-Parkett zu stehen und hakte immer wieder bei der Produktion nach, ob die Möglichkeit besteht, mitzumachen. Nach einigen Absagen nimmt sie die Herausforderung jetzt nur zu gerne an – und das, obwohl sie erst im September zum zweiten Mal Mutter geworden ist. "Drei Jahre lang habe ich gehört: 'Liebe Vanessa, leider dieses Jahr nicht.' Dann hab ich mein Kind gekriegt, das war dann vier Wochen alt und genau in dieser Situation habe ich dann die E-Mail bekommen: 'Vanessa, hättest du Interesse?' Genau dann, wenn man gar nicht mehr dran denkt, öffnet sich die Tür", erzählt sie im offiziellen "Let's Dance"-Podcast.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNow.

Anzeige

Getty Images DSDS-Star Vanessa Neigert

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Vanessa Neigert, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert, bekannt aus DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de