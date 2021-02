Stecken diese Promis unter den Masken? Seit vergangener Woche rätselt Deutschland wieder darüber, welche kostümierten Bekanntheiten auf der The Masked Singer-Bühne ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Nach Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55) wurde in der zweiten Show die ehemalige Schwimmerin Franziska van Almsick (42) enttarnt. Acht Prominente sind weiterhin dabei. Bevor es in der kommenden Woche in die dritte Runde geht, wird im Netz heiß diskutiert und spekuliert. Je nach Kostüm kristallisieren sich dabei mehr oder weniger klare Favoriten heraus: Das sind die aktuellen Top-Tipps für die "The Masked Singer"-Kandidaten!

Das Küken:

In der zweiten Folge der diesjährigen Staffel gab das plüschige Küken den Song "Jungle Drum" von Emiliana Torrini zum Besten. Waren sich die Fans nach der ersten Episode noch recht uneinig, vermuten laut der ProSieben-App mittlerweile ganze 43,4 Prozent (Stand: 25.02., 7 Uhr) der Nutzer Schauspielerin Jella Haase (28) unter dem putzigen Kostüm. Mit etwas Abstand sind allerdings auch Karoline Herfurth (36) und Enissa Amani (39) noch im Rennen.

Der Leopard:

Vor einer Woche entfielen noch satte 42,5 Prozent aller Stimmen auf DSDS-Star Juliette Schoppmann (40). Die belegt im Voting derzeit nur noch Platz zwei. Nach der Gänsehaut bereitenden Darbietung des Destiny's Child Hits "Survivor" liegt derzeit Cassandra Steen (41) mit 36,5 Prozent der Stimmen vorne. In einem sind sich das Rateteam und die Zuschauer jedenfalls einig: Bei dem eleganten Leoparden muss es sich um eine professionelle Sängerin handeln.

Die Schildkröte:

Nach der zweiten Show hat sich die Meinung der Fans verfestigt. Unter dem Kostüm der Schildkröte im Piraten-Look glauben 77,9 Prozent der App-Nutzer Modern Talking-Star Thomas Anders (57) erkannt zu haben. Alexander Klaws (37) oder Steffen Henssler (48) bringen es lediglich auf niedrige einstellige Prozentwerte.

Das Quokka:

Für 55,3 Prozent der votenden Zuschauer klingt das mit protziger Goldkette geschmückte Quokka verdächtig nach Talkmaster Thomas Gottschalk (70). Der lag schon nach der ersten Show ganz weit vorne in der Abstimmung. Auf Ralf Moeller (62) fallen nur noch 14,7 Prozent der Stimmen.

Der Stier:

Ganz einig ist sich die "The Masked Singer"-Community noch nicht, wer sich unter dem Stier in glänzender Football-Montur verbirgt. Zwei Kandidaten liegen im Voting allerdings weit vorne. Auf Guildo Horn (58) mit 46 Prozent der Stimmen folgt Elyas M'Barek (38) mit 25,4 Prozent.

Der Flamingo:

Nachdem der funkelnde Vogel den Song "Two Become One" von den Spice Girls performte, zeigte sich das Rateteam sichtlich verwirrt. Wie auch Rea Garvey (47) tippen die meisten Zuschauer derzeit allerdings auf Ross Antony (46). Der Entertainer vereint 39 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich. 26,2 Prozent der "The Masked Singer"-Fans können sich wiederum vorstellen, dass Conchita Wurst (32) im Kostüm des anmutigen Flamingos steckt.

Der Monstronaut:

Thore Schölermann (36) und Joko Winterscheidt (42) haben im Vergleich zur vergangenen Woche im Ranking die Positionen getauscht. Vermuteten zuletzt noch über die Hälfte der App-User Joko unter der Maske des frechen Monstronauten, liegt jetzt Thore mit 43,9 Prozent der Stimmen vorn. Der verfolgte die Livesendung seinem Instagram-Kanal zufolge allerdings vom heimischen Bett aus. Haben also womöglich doch die 23 Prozent der Zuschauer recht, die momentan auf Joko tippen?

Der Dinosaurier:

Mit fröhlichem Zahnspangenlächeln gab der Dinosaurier James Browns "I Feel Good" zum Besten. 42,8 Prozent der Zuschauer glauben nach diesem Auftritt, dass sich mit Sasha (49) ein professioneller Sänger unter dem Kostüm versteckt. Luke Mockridge (31) musste seine Spitzenposition im Rate-Ranking abgeben, mit 23,8 Prozent der Stimmen liegt er aber weit vor anderen potenziellen Kandidaten auf Platz zwei.

