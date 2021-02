Hier geht die Sicherheit vor! Trotz der aktuell angespannten Gesundheitslage finden einige TV-Shows statt. So startet am Freitag auch Let's Dance in eine neue Runde. Wie bereits bekannt gegeben wurde, verzichtet das Format zunächst auf Studiopublikum – die Produktion findet wie im vergangenen Jahr im kleinen Kreis statt. Doch das ist nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme, die RTL getroffen hat. Wie sieht das Hygienekonzept von "Let's Dance" im Detail aus?

Auf Anfrage von Promiflash gibt ein Sendersprecher nun Auskunft darüber: "Alle Hygieneregeln werden beachtet, alle Teilnehmer werden regelmäßig getestet und beschränken ihre Kontakte. Kurz: Es wird alles getan, dass wir Freitagabend für die Zuschauer die Promis tanzen lassen können." Neben den regelmäßigen Covid-19-Tests und der weitestgehenden Reduzierung von Kontakten gelten für alle die vorgeschriebenen Abstandsregeln und Maskenpflicht auf dem gesamten Studiogelände sowie in den Gebäuden. An allen Zugängen gibt es zudem Hygienestationen mit Desinfektionsmittel.

Auch Mitarbeiter, bei denen der Mindestabstand zu den Kandidaten und Profis nicht immer gewährleistet werden kann – zum Beispiel Maske oder Kostüm – lassen sich regelmäßig testen und tragen bei Kontakt stets eine FFP2-Maske. Generell bekommen die Mitarbeiter jeden Tag frische Masken zur Verfügung gestellt. Zusätzlich muss jedes Teammitglied vor Arbeitsbeginn seine Körpertemperatur messen lassen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Gruppentanz von Joachim Llambi bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten, Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski im "Let's Dance"-Finale 2019

