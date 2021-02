Heute Abend heißt es endlich wieder Let's Dance! Die letzten Vorbereitungen zur großen Kennenlernshow laufen seit Tagen auf Hochtouren und die 14 tanzwütigen Promis warten schon ganz gespannt darauf, ihr Können auf dem legendären TV-Parkett unter Beweis zu stellen. Doch wer wird in diesem Jahr das Rennen und Vorjahressiegerin Lili Paul-Roncalli (22) den Titel "Dancing Star" streitig machen? Curvy-Model Angelina Kirsch (32) nimmt für Promiflash die Kandidaten vorab mal genauer unter die Lupe!

Die 32-Jährige hatte 2017 selbst an der Show teilgenommen und war damit in derselben Staffel wie Schauspielerin Cheyenne Pahde (26), deren Zwillingsschwester Valentina (26) wiederum in diesem Jahr antritt. Aus diesem Grund freut sich Angelina ganz besonders auf die Tanzkünste der GZSZ-Darstellerin. "Ich habe gesehen, wie toll sich Cheyenne bewegen kann. Die beiden sind ja auch auf dem Eis ganz toll unterwegs und deswegen glaube ich, können wir von Valentina Großes erwarten", gibt die Beauty im Interview mit Promiflash preis. Außerdem sei sie gespannt auf Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (29), der ja mit einem Mann tanzt. "Ich glaube, das kann richtig cool werden", freut sich Angelina.

Neugierig sei sie zudem auf den ehemaligen Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69): "Er wird sicherlich ganz viele begeistern. Normalerweise kennen wir ihn, wie er stocksteif hinter seinem 'Tagesschau'-Pult saß und jetzt soll er auf einmal die Hüften kreisen lassen. Ich glaube, da werden wir einige interessante Sachen zu sehen bekommen." Zu hundert Prozent auf einen Favoriten möchte sich Angelina allerdings aktuell noch nicht unbedingt festlegen. Denn die vorherigen Staffeln hätten eindrucksvoll bewiesen, dass der Promi, der zu Beginn als Favorit gehandelt wurde, am Ende nicht immer gewinnt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, GZSZ-Star

ActionPress / Thomas Burg Nicolas Puschmann, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Getty Images Massimo Sinató und Angelina Kirsch bei "Let's Dance", 2017

