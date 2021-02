Das ging ja wirklich ruckzuck – werden sich jetzt sicherlich einige Fans denken! Erst im November machten der Ex-Love Island-Frauenheld Henrik Stoltenberg und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (24) ihre Beziehung offiziell. Da es so gut zwischen ihnen lief, begannen sie schon im Januar, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen. Jetzt machen die Turteltauben tatsächlich ernst: Paulina und Henrik ziehen zusammen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Influencerin jetzt stolz den Mietvertrag, den sie gemeinsam mit ihrem Schatz unterschreiben wird. "Neues Kapitel, neues Zuhause", freut sie sich in der Bildunterschrift. Tatsächlich werden die beiden auch ganz bald in ihr neues Kölner Heim einziehen: Beim genauen Hinsehen erkennt man einen Teil des Einzugsdatums auf dem Formular: "03.2021", also schon kommenden Monat!

Aktuell dürften die beiden sich ganz besonders auf ihre Zweisamkeit in der gemeinsamen Bude freuen: Henrik und Paulina haben sich nämlich schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen! Der Grund: Der Politiker-Enkel stand für die zweite Staffel von Promis unter Palmen in Thailand vor der Kamera. Was sagt ihr dazu, dass die beiden zusammenziehen? Stimmt ab!

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

Fabian Blesius / blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

