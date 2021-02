Gibt es bald wieder Nachwuchs im Bachelor-Universum? Aktuell fiebern die Kuppelshow-Fans nicht nur auf das Baby von Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) hin – nein, gestern wurde auch bekannt, dass Johannes' Ex-Partnerin und ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Yeliz Koc (27) und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ein Kind erwarten. Die Influencer Jessi (26) und Nik Schröder (32) gehören ebenfalls zum Kreis ehemaliger Flirtshow-Kandidaten und sind nicht nur total verliebt, sondern seit 2019 auch verheiratet. Legen die beiden jetzt in Sachen Babynews nach? Im Netz häufen sich die Hinweise darauf, dass Jessi schwanger sein könnte.

Für seine Instagram-Story filmt der Bartträger seine Liebste beim Kuscheln und Spielen mit dem Hund. Was seinen Fans beim genaueren Hingucken direkt ins Auge fallen dürfte: ein blaues Buch auf dem Tisch. Papa-Handbuch lautet der Titel – bereitet sich Nik mit diesem Ratgeber etwa auf seine zukünftige Vaterrolle vor? Tatsächlich verhärtet sich der Verdacht auch bei einem Blick in die Social-Media-Story seiner Frau. Beim Posieren in hautengen Sportklamotten verdeckt Jessi auffällig ihre Körpermitte. Gut möglich also, dass ihr Arm erste Anzeichen eines Babybäuchleins versteckt.

Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, wissen aktuell wohl nur die Turteltauben. Fest steht aber: Nachwuchs wünscht sich das Paar definitiv. "Wir haben schon Namen. Ein Mädchenname und ein Jungenname stehen schon fest", enthüllte Nik schon vor knapp zwei Jahren im Gespräch mit Promiflash. Damals ging er fest davon aus, dass er sich spätestens 2021 Familienvater nennen dürfe.

Instagram / nik_schroeder Papa-Handbuch auf Jessi und Nik Schröders Tisch

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im Februar 2021

Instagram / nik_schroeder Niklas und Jessica Schröder

