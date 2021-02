Katy Perry (36) genießt die Zweisamkeit mit ihrer Tochter! Die Sängerin durfte Ende August 2020 wunderschöne Neuigkeiten verkünden: Sie und ihr Liebster Orlando Bloom (44), der bereits einen Sohn hat, sind Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Das Kind trägt den Namen Daisy Dove und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Die möchten ihr nun wohl am liebsten die ganze Welt zeigen – fangen aber erst einmal mit Hawaii an!

Paparazzi erwischten die frischgebackene Mutter jetzt auf der pazifischen Inseln bei einem Ausflug mit ihrer Tochter. Die kleine Daisy machte es sich mit Sonnenhut ausgerüstet in ihrem Kinderwagen gemütlich, während ihre berühmte Mama sie durch die Gegend fuhr. Letztere setzte für den Spaziergang an der frischen Luft auf bequeme Kleidung: Sie trug ein petrolfarbenes Tanktop zu gleichfarbigen Leggings und schützte sich vor der Sonne mit einer Kappe mit dem Schriftzug "Mama".

Erst kürzlich war Katy gemeinsam mit Orlando an einem hawaiianischen Strand abgelichtet worden. Dort präsentierte sie ihren After-Baby-Body in einem lilafarbenen Badeanzug. Ihr Schwimmoutfit setzte die weiblichen Rundungen der "Dark Horse"-Interpretin besonders gut in Szene.

MEGA Katy Perry und Töchterchen Daisy, 2021

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry

